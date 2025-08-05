الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

معتز التوني يستضيف ميرنا جميل غدا في "فضفضت أوي"

ميرنا جميل، فيتو
ميرنا جميل، فيتو

تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة على برنامج "فضفضت أوي" الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، في أحدث حلقات البرنامج والتي ستتوفر على المنصة غدًا الأربعاء.

وستشهد الحلقة العديد من الحكايات الفنية والخاصة التى ستسردها ميرنا لمعتز، فضلا عن  عدد من المواقف الكوميدية الطريفة.


"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج فضفضت أوي

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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الفنان ماجد الكدواني الفنانة ميرنا جميل برنامج فضفضت أوى فضفضت أوي كريم محمود عبد العزيز منصة Watch it الرقمية

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