الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هشام ماجد يكشف تفاصيل مكالمة لا تُنسى مع الزعيم عادل إمام

هشام ماجد، فيتو
روى الفنان هشام ماجد خلال لقائه مع المخرج معتز التوني في برنامج فضفضت أوي تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالزعيم عادل إمام. 

وأوضح هشام أن صديقه طارق الشورى فاجأه بطلب الاتصال به قائلًا: “كلمني دلوقتي”، ولم يكن هشام يعلم السبب، فاتصل به وفوجئ بأن الذي يرد على الهاتف هو الزعيم عادل إمام نفسه.  

وأضاف هشام ماجد: “أنا لقيت التليفون بيترج في ايدي.. قعد يقولي إن انت شاطر وأنا بحبك وأنا متابعك وكمل زي ما انت وقالي كلام شجعني جدا"، وتابع “هو مش محتاج يعمل كده.. ومش محتاج يكلم حد صغير ويقوله كده.. بس فعلا عشان هو كبير..  عشان هو الزعيم.. عشان هو عادل إمام وقد ايه نفسيته عظيمة.. فهو قالي كلمتين بصراحة رفعوني للسما”.

برنامج فضفضت أوي

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

