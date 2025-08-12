وزير الثقافة يفتتح بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل (فيديو وصور)

الثلاثاء 12 أغسطس 2025
افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو منذ قليل بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش لاحتضان الإبداع صغار الفنانين من جميع أنحاء العالم.

وجمع البينالي هذا العام أعمالًا فنية لأطفال من 19 دولة مختلفة، مقدمًا بانوراما فريدة تعكس تنوع الثقافات العالمية وتوحدها من خلال لغة الفن المشتركة. 

ويعود تاريخ بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل إلى مارس عام 2000، عندما استضافت مصر أول معرض عالمي لرسوم الأطفال، ليواصل اليوم مسيرته في رعاية المواهب الصغيرة وإبراز خيالاتهم وأحلامهم.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، في مقره بساحة دار الأوبرا، ليتيح فرصة للجمهور للاطلاع على قصص فنية يرويها فنانون صغار، وتجربة فنية فريدة من نوعها.

