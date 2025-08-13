الأربعاء 13 أغسطس 2025
موعد ومكان جنازة الراحل صنع الله إبراهيم

صنع الله إبراهيم،
صنع الله إبراهيم، فيتو

كشف الشاعر زين العابدين فؤاد عن موعد ومكان تشييع جنازة الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم.

وكتب زين العابدين فؤاد عبر منشور على حسابه على موقع التواصل فيس بوك “ صلاة الجنازة على الراحل الكبير صنع الله إبراهيم بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان، والدفن في مقابر وادي الراحة”.

وفاة صنع الله إبراهيم

توفي صباح اليوم، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي.

