ثقافة وفنون

المسلماني ناعيا صنع الله إبراهيم: كان جديرا بالترشح لجائزة نوبل

صنع الله إبراهيم،
صنع الله إبراهيم، فيتو

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني  الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي غادر عالمنا اليوم.

وقال المسلماني: الأديب الكبير هو واحد من رموز قوتنا الناعمة، وقد حظي دومًا باحترام القراء والنقاد. وقد كان الراحل الكبير جديرًا بالترشح لجائزة نوبل والفوز بها، ومن المؤسف أن اتحاد الكتاب الذي يمكنه الترشيح للجائزة لم يفعل ذلك.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: إن نوبل ليست معيار الحكم الوحيد ولا هي مستوى التقدير الأوحد، ولكن الوجود بقائمة الترشح لها أمر مهم لصناعة النجوم وعولمة الإبداع وتعزيز المعرفة.

موعد عزاء وجنازة صنع الله إبراهيم

وسبق أن كشف الشاعر زين العابدين فؤاد عن موعد ومكان تشييع جنازة الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم.

فكتب زين العابدين فؤاد عبر منشور على حسابه على موقع التواصل “فيس بوك” صلاة الجنازة على الراحل الكبير صنع الله إبراهيم بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان، والدفن في مقابر وادي الراحة.

وفاة صنع الله إبراهيم

توفي صباح اليوم، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية.

