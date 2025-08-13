كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها الراحل وليد مصطفى

حرصت الفنانة كارول سماحة، على الاحتفال بذكرى ميلاد “أمينة وليد”، ابنة زوجها الراحل وليد مصطفى، حيث نشرت كارول مجموعة من الصور التي تجمعها بها، وأرفقتها برسالة رقيقة

وقالت كارول خلال تعليقها: “اليوم هو عيد ميلادك.. لقد قابلتك وكان عمرك 11 سنة فقط، حسّاسة مهذبة، وذكية، فانظر إلى نفسك الآن، أنت تزهرين لتصبحين السيدة الشابة الرائعة، بارك الله في رحلتك وبارك الله في والديك الذين راعوك لتصبحين هذه الشخصية التي أنت عليها اليوم”.

وأضافت: “ أنا متأكدة من أن والدك ينظر إليك من السماء بفخر كامل، وأنا حقًا محظوظة أن أشاهدك أنت وأختك ”تالا" تكبران في بيئة عائلية من الدفء والحب، وسأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاجني". أسعد عيد ميلاد عموني

حفل كارول سماحة في أمستردام

كانت كارول سماحة عادت في وقت سابق لإحياء الحفلات في العاصمة الهولندية أمستردام، بعد غياب 11 عاما، حيث إنها أحيت حفلين هناك يومي 30 و31 مايو الماضي.

وفي وقت سابق أيضا افتتحت عرض مسرحيتها الغنائية المنتظرة “كلو مسموح”، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، وتشجيع كبير من محبيها.

العمل، الذي كان تأجل أكثر من مرة، أولها بسبب الحرب على لبنان، ثم بسبب وفاة زوج كارول، المنتج وليد مصطفى مطلع هذا الشهر، خرج إلى النور مساء اليوم في الثاني عشر من مايو، ليشكل لحظة تحدي فنّية على الحزن ومرارة الفقدان.

