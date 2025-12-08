موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

الإثنين 08 ديسمبر 2025
يلتقي منتخب السعودية أمام نظيره المغرب، اليوم الإثنين على أرضية ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة في قطر.

وتضم المجموعة الثانية لكأس العرب، منتخبات المغرب والسعودية وعمان وجزر القمر.

 

موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم في كأس العرب


ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد المغرب اليوم الإثنين على استاد لوسيل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام المغرب


وتُنقل مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025 عبر قنوات بي إن سبورت إكسترا 1، وأبو ظبي الرياضية 1، وقناة الكأس بالإضافة إلى ذلك، ستنقل المباراة قناة دبي الرياضية 2، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة إم بي سي مصر 2.

 

وحسم منتخب السعودية تأهله مبكرًا إلى الدور ربع النهائي بتحقيقه انتصارين متتاليين أمام عمان، ثم جزر القمر، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط كاملة.

ونجح المغرب في جمع 4 نقاط من أول مباراتين من الفوز في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، ثم تعادل مع عمان، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف السعودية قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة.​​

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حيث انطلقت في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات، المتنافسة في بطولة كأس العرب.

منتخب السعودية المغرب كأس العرب عمان جزر القمر مباراة السعودية والمغرب السعودية ضد المغرب مباراة السعودية ضد المغرب السعودية أمام المغرب مباراة السعودية أمام المغرب

