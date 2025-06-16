الإثنين 16 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان البوب

احمد العوضي
احمد العوضي

 

تعاقد الفنان أحمد العوضي مع المنتج أحمد السبكي ونجله كريم السبكي، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم “البوب”،  يعود به إلى السينما بعد غياب ثلاثة سنوات.

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، قبل البدء في تصوير مسلسله الرمضاني الجديد.

 

وكان آخر أعمال أحمد العوضي السينمائية، فيلم “الإسكندراني”، الذي شارك في بطولته بيومي فؤاد وعصام السقا وزينة وإخراج خالد يوسف 

 

يذكر أنه قد بدأ الفنان أحمد العوضي التحضير لمسلسل جديد، يشارك من خلاله في سباق دراما رمضان 2025، حيث اجتمع مؤخرًا مع المؤلف محمود حمدان، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل

 

وكشف مصدر مقرب من العوضي، أن العمل سيكون مختلفًا كليًا عن الأعمال التي قدمها من قبل، حيث إنه يقدم شخصية جديدة، والتي سوف تكون مفاجأة للجمهور

وأضاف المصدر أن العمل مازال في مرحلة الكتابة، لذلك لم يتم ترشيح باقي الأبطال الذين سيشاركون في المسلسل، الذي من المفترض أن يتم البدء بتصويره في شهر سبتمبر المقبل

 

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد شارك في سباق رمضان الماضي، بمسلسل “فهد البطل”، والذي حقق نجاحا كبيرا

 

موعد بدء عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1

وسينطلق عرض مسلسل فهد البطل يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وسيعرض المسلسل عبر قناة MBC1 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل فهد البطل 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

 

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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