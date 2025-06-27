أخبار الحوادث اليوم: إصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي، التحقيق في معركة المولوتوف بالجيزة، إخماد حريق نشب داخل مستشفى البدرشين المركزي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيب 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب أبكم في العقد الرابع من العمر، بعد تعرضه لحالة نفسية سيئة نتيجة تنمر اثنين أشقاء من أبناء القرية عليه، ما أسفر عن إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مستشفى البدرشين المركزي دون وقوع أي إصابات.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق نشب داخل طابقين “الأول والثاني” بـ مصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بـ ٨٠٠ فدان بمدينة بدر.

أصيب عاملان بـ حالة اختناق داخل خزان مياه أثناء عملية التنظيف بمنطقة شق التعبان، وذلك نتيجة نقص الأكسجين ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام 7 أشخاص بإثارة العنف في معركة بالمولوتوف في سوق المواشي بمدينة كرداسة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن ورق بالطابق الأرضي بشارع كامل صدقي بـمنطقة الفجالة فى الأزبكية، دون وقوع أي إصابات.

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بطريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تكثف الأجهزة المنية بمديرة أمن الجيزة جهودها للقبض على أب قتل طفلته الرضيعة بطلق ناري بالخطأ،أثناء محاولته قتل زوجته أعلى الطريق الدائري بالهرم.

انهارت أجزاء من منزل مكون من طابقين، إثر هبوط أرضي تسبب في تشققات بجدرانه، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، إذ تبين أن المنزل غير مأهول بالسكان.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء ترويجهما للمواد المخدرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

حصل موقع فيتو علي أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

استمعت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، لأقوال عامل مزلقان الشيخة سميحة، الذى تعرض للاعتداء من قبل شخصين لمنعهما من العبور بالمخالفة خلال غلق المزلقان.



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة من بعض الباعة الجائلين، مما تسبب فى حدوث حريق ببعض الأكشاك بـ منطقة حدائق القبة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه فتاة تدّعي تعرضها لمحاولة قطع طريق أثناء قيادتها لسيارتها بأحد شوارع منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، من خلال قيام شخصين بوضع أحجار وجذوع أشجار في الطريق، مدعية أنها تمكنت من الهرب.

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بتضرر أهالي "منطقة الحضرة الجديدة" بمحافظة الإسكندرية من انتشار عدد من الخارجين على القانون، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة وارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالمنطقة.





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