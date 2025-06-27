الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المخدرات بدار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء ترويجهما للمواد المخدرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان يقيمان بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الإستروكس تزن أكثر من 1 كيلو جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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