إصابة عاملين بالاختناق أثناء تنظيف خزان مياه بمنطقة شق التعبان

أصيب عاملان بـ حالة اختناق داخل خزان مياه أثناء عملية التنظيف بمنطقة شق التعبان، وذلك نتيجة نقص الأكسجين ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

اختناق عاملين داخل خزان مياه بشق التعبان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوقوع حالتى اختناق داخل خزان مياه بمنطقة شق التعبان جنوب محافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين إصابة شخصين بحالة إختناق داخل خزان مياه أثناء عملية التنظيف نتيجة نقص الأكسجين بمنطقة شق التعبان، وتم نقلهما الى مستشفى مبرة المعادي لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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