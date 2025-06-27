الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

د. مايا مرسي وزيرة
د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، حيث حدث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير  الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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أسر الضحايا التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الطريق الإقليمى بالمنوفية صرف التعويضات اللازمة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مركز أشمون محافظة المنوفية

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