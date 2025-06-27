نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مستشفى البدرشين المركزي دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مستشفى البدرشين المركزي

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى البدرشين المركزي وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل قسم الأطفال بمستشفى البدرشين المركزي، وتم إخلاء القسم المتضرر احترازيًا، مع نقل الأطفال إلى أماكن آمنة داخل المستشفى.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.