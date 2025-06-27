الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال أعلى الطريق الأوسطي أمام شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 13 عاملا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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