إخماد حريق نشب داخل مخزن ورق بالفجالة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن ورق بالطابق الأرضي بشارع كامل صدقي بـمنطقة الفجالة فى الأزبكية، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن ورق بالفجالة

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ورق بالطابق الأرضي بشارع كامل صدقي بمنطقة الفجالة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن ورق بالطابق الأرضى بالعقار رقم 5 شارع كامل صدقي والمكون من 8 طوابق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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