الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان في القليوبية

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، فيتو

انهارت أجزاء من منزل مكون من طابقين، إثر هبوط أرضي تسبب في تشققات بجدرانه، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية  دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، إذ تبين أن المنزل غير مأهول بالسكان. 

وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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هبوط أرضي وانهارت أجزاء وتشققات في جدران منزل بالقليوبية

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بـ القليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بوقوع انهيار جزئي في منزل بمنطقة حي السناجرة بمدينة الخانكة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وبالمعاينة الأولية، تبين حدوث هبوط أرضي وانهيار جزئي في منزل مكون من طابقين (أرضي وأول علوي) مبني من الطوب السويسي، ويقع بجوار شريط السكة الحديد بحي السناجرة.

كما كشفت المعاينة وجود تشققات واضحة في الجدران، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية. ويجري حاليًا حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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الحماية المدنية بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مدينة الخانكة محافظة القليوبية

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