حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية أسفل برج سكني في طنطا (صور)

شهدت منطقة المعاهدة التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، والواقع أسفل أحد الأبراج السكنية الفارهة بالمنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمدينة طنطا.

وفور تلقي غرفة العمليات بلاغًا يفيد باندلاع النيران، انتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بمحافظة الغربية، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء البرج أو المحال المجاورة.

كما انتقل ضباط البحث الجنائي، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، ومعاونيه، لمعاينة موقع الحريق، وبدء أعمال التحري وجمع المعلومات للكشف عن أسباب اندلاعه وملابساته، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وجارٍ حصر الخسائر المادية، فيما لم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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