الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية أسفل برج سكني في طنطا (صور)

حريق هائل يلتهم محل
حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية

شهدت منطقة المعاهدة التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، والواقع أسفل أحد الأبراج السكنية الفارهة بالمنطقة.

بحضور المحافظ، أوقاف الغربية تحتفل بالعام الهجري الجديد من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا

قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل طبيب طنطا

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمدينة طنطا.

وفور تلقي غرفة العمليات بلاغًا يفيد باندلاع النيران، انتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بمحافظة الغربية، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء البرج أو المحال المجاورة.

 

كما انتقل ضباط البحث الجنائي، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، ومعاونيه، لمعاينة موقع الحريق، وبدء أعمال التحري وجمع المعلومات للكشف عن أسباب اندلاعه وملابساته، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وجارٍ حصر الخسائر المادية، فيما لم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بحضور المحافظ، أوقاف الغربية تحتفل بالعام الهجري الجديد من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا

محافظ الغربية يفتتح الملتقى التوظيفي والمعرض الثالث لجامعة سمنود التكنولوجية

قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل طبيب طنطا

توقف قلبها أثناء العمل منذ عامين، جامعة طنطا تنعى الطبيبة “نشوة عاطف”

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

رغم أنف الاحتلال، لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة وفرحة أهل القطاع (فيديو)

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 يونيو 2025

بن غفير: دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية