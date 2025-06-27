القبض على المتهمين في مشاجرة بحدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة من بعض الباعة الجائلين، مما تسبب فى حدوث حريق ببعض الأكشاك بـ منطقة حدائق القبة.

مشاجرة بحدائق القبة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الباعة الجائلين مما تسبب فى حدوث حريق ببعض الأكشاك بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول (بائع خضار "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") وطرف ثانى (7 أشخاص) قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول وإضرام النيران بالفرش الخاص به لخلاف بينهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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