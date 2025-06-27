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حوادث

الداخلية تنفي انتشار تشكيل عصابي في الحضرة الجديدة بالإسكندرية

الداخلية تنفي مزاعم
الداخلية تنفي مزاعم انتشار تشكيل عصابي في منطقة الحضرة

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بتضرر أهالي "منطقة الحضرة الجديدة" بمحافظة الإسكندرية من انتشار عدد من الخارجين على القانون، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة وارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالمنطقة.

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وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، حيث تم فحص المزاعم المتداولة، ولم يُثبت ورود أية بلاغات رسمية أو شكاوى من المواطنين بشأن تلك الادعاءات، كما تبين عدم وجود وقائع مماثلة جرى تسجيلها داخل المنطقة محل الشكوى.

كما أشارت الجهات المعنية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر، نظرًا لما تضمنه المنشور من ادعاءات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين والإساءة إلى صورة الأمن العام.

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