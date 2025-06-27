عقب واقعة الاعتداء عليه، الاستماع لأقوال فني مزلقان الإسماعيلية

استمعت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، لأقوال عامل مزلقان الشيخة سميحة، الذى تعرض للاعتداء من قبل شخصين لمنعهما من العبور بالمخالفة خلال غلق المزلقان.



تفاصيل واقعة الاعتداء

وفوجئ فني مزلقان بقرية الشيخة سميحة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحاولة إحدى السيارات عبور المزلقان رغم غلقه لقدوم أحد القطارات، وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر بالاعتداء على الفنى وإصابته بإصابات بالغة، حيث تم نقله إلى المستشفى و تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







وعلى صعيد آخر أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط المنصورة / شربين / قلين، اعتبارًا من السبت الموافق 28 / 6 / 2025.

جاء ذلك تزامنًا مع الانتهاء من إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة ضمن خطة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

مواعيد جديدة

تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35 طبقًا للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482، حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.