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حوادث

الحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع أحبار ببدر

حريق مصنع أحبار ببدر،
حريق مصنع أحبار ببدر، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق نشب داخل طابقين “الأول والثاني” بـ مصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بـ ٨٠٠ فدان بمدينة بدر.

حريق مصنع أحبار ببدر

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران بالطابق الأول بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان بمدينة بدر، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى الطابق الثاني.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجارٍ عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق مصنع أحبار ببدر حريق مصنع أحبار مصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي مدينة بدر الحماية المدنية بالقاهرة

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