الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

كان بيركب الستارة، سقوط مقاول من الطابق الثاني بكرداسة

إسعاف
إسعاف

تجري نيابة كرداسة تحقيقات موسعة في مصرع مقاول سقط من الطابق الثاني، من شرفته شقته بأحد شوارع كرداسة.

 

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تركيب المقاول ستارة شرفة شقته بأحد شوارع منطقة كرداسة، سقط من الشرفة وتسبب في مصرعه في الحال.

 

وكلفت النيابة بإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

سقوط مقاول من علو


تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه بوجود متوفي بأحد الشوارع إثر سقوط من أعلى.


وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة مقاول 60 سنة أثناء تركيبه ستارة بشرفة شقته، واختل توازنه وسقط من الطابق الثاني متوفيا.
 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

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