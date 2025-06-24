باعة متهمون بالتشاجر وإشعال النار في حدائق القبة: "عاوزين نتصالح.. احنا جيران"

تحقق نيابة حدائق القبة مع أصحاب فرش خضار وفواكه نشبت بينهم مشاجرة بشارع الجراج بمنطقة حدائق القبة، حيث أشعلوا النار خلالها للانتقام من بعضهم البعض، ونجحت الحماية المدنية في إطفائها.



وأكد الباعة أنهم جيران منذ زمن، ويتقاسمون الشارع في فرش بضاعتهم وبيعها للمواطنين، وما حدث يوم الواقعة كان بسبب تعدي بعضهم على مكان فرش آخرين، وأبدوا رغبتهم في التصالح.

انتداب المعمل الجنائي للمعاينة

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بضبط أصحاب الفرش لاستجوابهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشارع الجراج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص، تبين أن النيران التهمت فرشا للفاكهة والخضروات، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة عليها دون وقوع أية إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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