أب يقتل رضيعته بطلق ناري أعلى دائري الهرم

تكثف الأجهزة المنية بمديرة أمن الجيزة جهودها للقبض على أب قتل طفلته الرضيعة بطلق ناري بالخطأ ،أثناء محاولته قتل زوجته أعلى الطريق الدائري بالهرم.

مقتل طفلة رضيعة أعلى دائري الهرم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهلي بقيام شخص بقتل طفلة أعلى الطريق الدائري بالهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة رضيعة مصابة بطلق ناري، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات وسؤال والدتها، تبين أن الأب استهدف زوجته بسلاح ناري كان بحوزته، إلا أن الرصاصة أصابت طفلتهما الرضيعة التي كانت بين ذراعيها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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