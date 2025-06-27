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حوادث

بسبب التنمر، وفاة شاب أبكم بأزمة قلبية والقبض على المتهمين في كفر الزيات

وفاة شاب أبكم إثر
وفاة شاب أبكم إثر أزمة قلبية بسبب التنمر، فيتو

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب أبكم في العقد الرابع من العمر، بعد تعرضه لحالة نفسية سيئة نتيجة تنمر اثنين أشقاء من أبناء القرية عليه، ما أسفر عن إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته.

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وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوفاة شاب يدعى "حمادة محمد إبراهيم" يبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيم بقرية كفر يعقوب، ويعاني من فقد النطق والسمع، بعد تدهور حالته النفسية عقب تعرضه للتنمر من قبل شقيقين من أبناء القرية.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات، برفقة قوة من وحدة المباحث، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المتوفى دخل في حالة حزن واكتئاب حادة بسبب تعدد مواقف التنمر من الشقيقين المذكورين، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط المتهمين وهما: "أحمد. م. ال." و"حسام. م. ال."، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليمه إلى ذويه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فيما كُلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات الموسعة لكشف كافة الملابسات.

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