الإثنين 23 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في الهرم

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالهرم 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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