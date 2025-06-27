مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية

لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وجار نقل المصابين وحالات الوفاة لمستشفى أشمون العام.

حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

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