الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

اندلاع حريق داخل مصنع للأحبار بالروبيكي في مدينة بدر (صور)

اندلاع حريق داخل
اندلاع حريق داخل مصنع للأحبار بالروبيكي في مدينة بدر، فيتو

نشب منذ قليل حريق هائل، داخل مصنع لصناعة الأحبار مكون من طابقين، بمنطقة الروبيكي بـ٨٠٠ فدان بمنطقة بدر، وتصاعدت ألسنة اللهب من الطابق الأول للطابق الثاني ولا يوجد إصابات حتى الآن.

حريق الروبيكي 
حريق الروبيكي 

ودفعت الحماية المدنية بـ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وورد بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بالقاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لموقع الحريق لمعاينة الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
 

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