أسفر عن وفيات ومصابين، أول صور لحادث انقلاب "ميكروباص" بالطريق الأوسطي تجاه البدرشين

حصلت فيتو، على الصور الأولى لحادث مأساوي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص يحمل رقم ب. د ٥٤٤٨ على الطريق الأوسطي بين الجبلين القادم من حلوان تجاه البدرشين، ونتج عنه سقوط وفيات ومصابين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الأمن وبالفحص المبدئي تبين أن ركابها من قرية أبو رجوان البحري بالبدرشين.

وجار رفع آثار الحادث ونقلت المصابين والمتوفين للمستشفى العام.

وتجري الجهات المعنية حاليًّا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة، وتحديد أعداد الوفيات والمصابين بدقة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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