الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل شرق العوينات بالوادي الجديد

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بطريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.


تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 170 من الطريق أسفر عن إصابة كل من عبد الرحمن السيد بسيوني، 18 عامًا، يوسف محمد رشاد، 17 عامًا، عطية كريم عطية، 24 عامًا، يوسف رمضان سند خليل، 18 عامًا، وجمعيهم مقيمون بمحافظة الغربية. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتولت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور بمركز الداخلة رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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