بمناسبة اليوم العالمي، حملة للتبرع بالدم بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة كبرى للتبرع بالدم، وذلك غدا السبت بمشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والأهلية والمجتمع المدني، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، أن مواقع تنظيم الحملة بمركز الخارجة أمام ديوان عام المحافظة صباحًا، وامام حديقة السلام (بجوار فريز) مساءً، وأمام كلية التربية مساءً، بالإضافة إلى مركز الداخلة بالساحة الشعبية بمدينة موط صباحًا.

وجاء في بيان الوادي الجديد، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الدعوة عامة لجميع المواطنين، تحت شعار سجِّل موقفك الإنساني.. كن سببًا في إنقاذ حياة وأن التبرع بالدم.. مسؤولية وطنية ومشاركة مجتمعية نبيلة.

«الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع محافظات الجمهورية تحت شعار «تبرعك بالدم حياة»

هذا فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتبرع بالدم والتوعية بأهمية التبرع، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، يوم السبت 28 يونيو 2025، تحت شعار «تبرعك بالدم حياة» ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، دعمًا للمرضى والمراكز الطبية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من ضحايا الحوادث، والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وبناء علاقة مستدامة مع المتبرعين، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بعملية التبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع والمريض على حد سواء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة والسكان لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تحفيز المواطنين على التبرع بالدم باعتباره سلوكًا حضاريًا وإنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعزز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، إلى التنسيق الكامل مع السادة المحافظين في جميع محافظات الجمهورية، لضمان نجاح الحملة على أرض الواقع، وتسهيل تنفيذها في الأماكن الحيوية الأكثر ترددًا من قبل المواطنين، بما في ذلك الميادين العامة، والأندية، والكنائس، والمساجد، إلى جانب الجامعات والمراكز التجارية.

وأوضح الدكتور بيتر أن أماكن تنفيذ الحملة ستشمل جميع المستشفيات التي تضم بنوك دم تجميعية، بالإضافة إلى مراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة، كما تم إعداد حملات خارجية متنقلة لتتواجد في أماكن التجمعات بهدف تسهيل عملية التبرع وضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتبرعين.

وأكد أهمية التزام المواطنين بالمعايير الصحية أثناء التبرع، موضحًا أن التبرع يتم فقط لمن تنطبق عليهم الشروط الطبية الآمنة، والتي تتضمن أن يكون المتبرع في حالة صحية جيدة، بين 18 و60 عامًا، ووزنه لا يقل عن 50 كيلوجراما، مع التأكيد على إجراء فحص طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.

وبدورها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، مدير الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة والسكان، أن الاستعدادات الفنية واللوجستية للحملة قد اكتملت في جميع المحافظات، من خلال دعم مراكز الدم بالمستلزمات اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، لضمان التعامل المهني مع المتبرعين، مع استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم طوال فترة الحملة، موضحة أن الوزارة ستقوم بمتابعة وتقييم نتائج الحملة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية في تعزيز الأمن الصحي، وزيادة قاعدة المتبرعين المنتظمين على مستوى الجمهورية.

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