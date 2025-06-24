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حوادث

إصابة 6 ركاب، التحفظ على سائق ميكروباص انقلب أعلى الطريق الأوسطي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة علي سائق سيارة ميكروباص انقلبت أعلي الطريق الأوسطي بدائرة القسم مما أسفر عن إصابة 6 اشخاص اصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.
وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق مما أسفر عن إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

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