تصفية عنصرين شديدي الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات والأسلحة في سوهاج

وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية قوية للبؤر الإجرامية في محافظة سوهاج، بعد معلومات وتحريات دقيقة أكدت نشاط مجموعات إجرامية في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

التفاصيل الكاملة

وأكدت تحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق محافظة سوهاج بمحاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة النارية بغرض الاتجار.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا إطلاق نار، مخدرات، سلاح وسرقة بالإكراه.

وتم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم: 9 كيلو جرامات من مخدري الحشيش والشابو، و103 قطع سلاح ناري تنوعت بين: 3 بنادق آلية، 81 بندقية خرطوش، 15 فرد خرطوش، 4 طبنجات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.