الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

تصفية عنصرين شديدي الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات والأسلحة في سوهاج

تصفية عنصرين شديدي
تصفية عنصرين شديدي الخطورة وضبط بؤر إجرامية

وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية قوية للبؤر الإجرامية في محافظة سوهاج، بعد معلومات وتحريات دقيقة أكدت نشاط مجموعات إجرامية في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

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وأكدت تحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق محافظة سوهاج بمحاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة النارية بغرض الاتجار.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا إطلاق نار، مخدرات، سلاح وسرقة بالإكراه.

وتم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم: 9 كيلو جرامات من مخدري الحشيش والشابو، و103 قطع سلاح ناري تنوعت بين: 3 بنادق آلية، 81 بندقية خرطوش، 15 فرد خرطوش، 4 طبنجات.

ضبط 165 فرد خرطوش وفحص 58 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح ناري في الأقصر

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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