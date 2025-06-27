الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية

حريق محول كهرباء
حريق محول كهرباء بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء بقرية كفر الشهاوي التابعة لمركز كفر شكر، دون وقوع أي إصابات بشرية.

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السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء في كفر شكر

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مركز كفر شكر يفيد باندلاع حريق في محول كهرباء داخل القرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل أو المناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار شركة الكهرباء المختصة لاتخاذ اللازم من إجراءات الصيانة والفحص الفني للمحول.

وأكدت الجهات المعنية أنه لا توجد أي خسائر بشرية، فيما تُواصل الفرق الفنية متابعة الموقف لضمان عدم تكرار الواقعة. 

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