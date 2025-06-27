مصرع وإصابة 21 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو علي أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية ، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19

الذين لقوا مصرعهم في الحادث وهم كالتالي

من مركز الباجور:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

أسماء ضحايا من مركز أشمون:

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



أسماء ضحايا من مركز قويسنا:

هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ 19 حالة وفاة وإصابة شخصين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ولقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وجارى نقل المصابين وحالات الوفاة لمستشفى أشمون العام.

مصرع وإصابة 17 شخص فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة 14 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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