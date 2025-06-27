بسبب لهو الأطفال، تفاصيل التحقيق في معركة المولوتوف بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام 7 أشخاص بإثارة العنف في معركة بالمولوتوف في سوق المواشي بمدينة كرداسة.

وأفادت التحقيقات أن لهو الأطفال وراء نشوب المعركة بين عائلتين، ما تسبب في احتراق واجهة سوبر ماركت دون إصابات بشرية.

وأشارت إلي أن خلافل وقع بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وأمرت بحجز المتهمين 24 ساعة علي ذمة التحريات.

القبض علي المتهمين بكرداسة

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة كرداسة بنشوب معركة بين عائلتين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين تشاجر أصحاب سوبر ماركت ومنزل مجاور.

وألقت إحدى العائلتين زجاجات المولوتوف على منازل العائلة الأخرى، ما أدى لاشتعال النيران بأحد المنازل وسوبر ماركت وسيطرت قوات الشرطة على المشاجرة ونجحت في تحديد طرفيها.

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