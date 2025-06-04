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حوادث

حصيلة حريق سوق خضار الشروق، تفحم 4 باكيات وحالات اختناق وثلاجة الموز السبب (صور)

حريق يلتهم سوق الخضار
حريق يلتهم سوق الخضار في الشروق، فيتو

كشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق الذي نشب بسوق الخضار بمنطقة حجر الأساس بدائرة قسم الشروق على مساحة 600 متر، الذي التهم الأخضر واليابس بسوق الخضار بالكامل على مساحة نصف فدان، هو حدوث ماس كهربائي بثلاجة موز بإحدى الباكيات الموجودة بالسوق نتج عنها اشتعال الحريق، الذي امتد إلى الباكيات المجاورة.

كما تبين من خلال الفحص حصيلة الحريق الذي التهم ما يقرب من 4 باكيات وحالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث من سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها من قبل قوات الأمن وتفحم الباكيات بالكامل دون وجود إصابات.

ونجحت قوات الأمن بالتعاون من  الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق  سوق الخضار بمنطقة حجر الأساس في مدينة الشروق منع امتدادها إلى المدارس والمحال والمباني المجاورة بالمنطقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد بموقع الحادث.

وتقوم رجال مباحث القاهرة مناقشة شهود العيان الذين تواجدوا في محيط حريق أسواق الخضار وقت نشوبه.

كما قامت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وذلك لكشف جميع الملابسات من خلال التحريات اللازمة.

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حجر الاساس قسم الشروق بسوق الخضار ماس كهربائي

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