الفتاة اختلقت الواقعة لزيادة المشاهدات، الداخلية تكشف حقيقة فيديو قطع الطريق بالعمرانية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه فتاة تدّعي تعرضها لمحاولة قطع طريق أثناء قيادتها لسيارتها بأحد شوارع منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، من خلال قيام شخصين بوضع أحجار وجذوع أشجار في الطريق، مدعية أنها تمكنت من الهرب.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بالفحص والتحري تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن لقسم شرطة العمرانية، كما نفت التحريات وشهادات عدد من شهود العيان صحة الواقعة.

وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية ناشرة الفيديو، وتبين أنها طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهتها أقرت بأنها قامت بفبركة الواقعة ونشر المقطع بقصد جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية لتحقيق أرباح مالية من خلال منصات التواصل.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشر الأكاذيب وإثارة الرأي العام.

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