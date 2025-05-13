أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الفنان شريف ليلة بشكل مفاجئ

أعلن نجل الفنان شريف ليلة وفاته عبر حسابه على موقع فيس بوك بشكل مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"

ليلية ساخنة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، زاد اشتعالها مقتل عبد الغني بلقاسم الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، الذي لا يعد حدثًا عابرًا في العاصمة الليبية طرابلس، بل نقطة تحول فارقة في توازنات القوى بين المجموعات المسلحة التي تتقاسم النفوذ في المدينة.

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تقلبات جوية، مطالبة المواطنين بالحذر.

منظمة الطيران المدني تحمل روسيا إسقاط الطائرة الماليزية وقتل جميع ركابها الـ 298 شخصا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصًا.

بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)

كشف الفنان صبحي خليل، عن لحظة مؤلمة مر بها بعد اكتشاف إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في المرحلة الرابعة.

الأهلي في مهمة صعبة أمام سيراميكا للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نفوذ وسلطة موازية، من هو عبد الغني الككلي الذي أعلن مقتله في اشتباكات طرابلس؟

أكدت مصادر عسكرية، مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبد الغني الككلي.

القبض على البطل الأولمبي كايل سنايدر بتهمة "ممارسة الدعارة" مع ضابطة متخفية

ألقت شرطة كولومبوس القبض على المصارع الأمريكي كايل سنايدر، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطل الجامعات السابق، بتهمة "ممارسة الدعارة" مع ضابطة كانت تعمل متخفية ضمن عملية أمنية خاصة.

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرًا تنفيذيًّا لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصين بناء على محادثات جنيف.

لا نحتفل وهناك إبادة جماعية، نجوم سينما يربكون افتتاح مهرجان كان برسالة مفتوحة عن غزة

فجّر أكثر من 380 من أبرز نجوم السينما العالمية مفاجأة مدوّية برسالة مفتوحة بشأن غزة قبل ساعات فقط من انطلاق الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي.

براتب يتجاوز الـ 165 ألف جنيه، وزارة العمل تغلق اليوم باب التقديم لوظائف بالسعودية

تغلق وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، باب التقديم على عدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة" بالمملكة العربية السعودية.

النجوم يدعمون كارول سماحة في افتتاح مسرحية "كلو مسموح" وهذا ما قالته إلهام شاهين (صور)

في ليلة امتزجت فيها الدموع بالفن والوفاء بالإبداع، عادت كارول سماحة إلى جمهورها من على خشبة مسرح كازينو لبنان، حيث افتتحت عرض مسرحيتها الغنائية المنتظرة “كلو مسموح”، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، وتشجيع كبير من محبيها.

فرصة لن تدوم طويلا، رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بعد انخفاض الأسعار

وجه هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، نصيحة للمواطنين فيما يتعلق بالشراء أو البيع في ظل انخفاض أسعار الذهب بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة.

أول بيان من الدبيبة بشأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، بأداء وزارتي الداخلية والدفاع، مثنيًا على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.

الزمالك يستضيف بيراميدز اليوم في قمة نارية وحاسمة بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، للقاء مهم وحاسمة أمام بيراميدز، المقرر له اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

خطة النواب تناقش اليوم الموازنة الجديدة لعدد من القطاعات الصحية

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026، وخطة التنمية، بشأن القطاع الصحي.

العناية الإلهية تنقذ إستوديو مصر من حريق هائل بـ 4 طوابق ببرج سكني في المريوطية

كشفت التحريات رجال مباحث الجيزة أن ماس كهربائي وراء حريق نشب في 4 طوابق ببرج سكني يقع خلف إستوديو مصر في منطقة المريوطية.

طلعوه مديون، باريس سان جيرمان يصدم مبابي بعد قرار احقيته في 55 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية أن المعركة القانونية بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، وفريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي اشتعلت بعد رحيله عن صفوف العملاق الباريسي عقب نهاية عقده.

إسرائيل تغتال الصحفي حسن إصليح خلال تلقيه العلاج في مستشفى ناصر بخانيونس (فيديو)

اغتالت إسرائيل الصحفي حسن إصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هالاند يتغزل في مرموش: لا يحتاج إلى إثبات أي شيء وانظروا إلى ما فعله مع فرانكفورت

أكد نجم فريق مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، أن اللاعب المصري عمر مرموش، لا يحتاج إلى إثبات أي شيء في صفوف النادي الإنجليزي.

وكالات أنباء شهيرة "ممنوعة" من مرافقة ترامب بجولة الشرق الأوسط

أعربت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في البيت الأبيض، الإثنين، عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "آير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد سيراميكا والزمالك وبيراميدز

تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوري الاماراتي والدوري الإسباني ودوري الكرة النسائية.

الفن في خدمة زيلينسكي، افتتاح مهرجان كان اليوم بـ 3 أفلام عن أوكرانيا

بين ضوء الكاميرا وصوت المدافع، يفتح مهرجان كان السينمائي ستارة هذا العام لصوت أوكرانيا، في لحظة تتجاوز الفن لتلامس جوهر السياسة والذاكرة.

وانفرطت حبات العقد، محمد صلاح مهدد بضياع رقمين قياسيين قبل نهاية الدوري الإنجليزي

وانفرطت حبات العقد من يد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي،الذي أصبح مهددًا بتفويت رقمين قياسيين في موسمه الاستثنائي.

لحظة إخلاء مطار معيتيقة من الطائرات ونقلها إلى مصراتة وبنغازي بعد الاشتباكات المسلحة (فيديو)

تداولت بعض وسائل الإعلام العربية مقطع فيديو يرصد لحظة إخلاء الطائرات الموجودة في مطار معيتيقة ونقلها إلى مطارات مصراتة وبنغازي، في ليبيا خوفًا من اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط المطار بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، وعدد من مرافقيه خلال تبادل لإطلاق النار جنوبي المدينة، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة للجمهور بعد الخسارة من الأهلي في السوبر الأفريقي لليد

وجه رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جمهور الأبيض بعد الخسارة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للموسم الحالي 2024/2025.

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