طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وصحراء مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس، سحب منخفضة ومتوسطة على هذه المناطق

انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية، طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

 كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الثلاثاء ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

