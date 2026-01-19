وسيم السيسي يوضح علاقة القلقاس بعيد الغطاس (فيديو)

18 حجم الخط

عرف الدكتور وسيم السيسي، عاشق الآثار المصرية عيد الغطاس، بأنه عيد مسيحي، بمناسبة ذكرى نزول السيد المسيح لنهر الأردن، وأنه أغتسل بالمياه.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن عيد الغطاس له طقوس، منها نزول بعض المسيحيين إلى المياه فى الشتاء القارس والاغتسال به، وأيضا شرب الماء المقدس، وما يميز عيد الغطاس هو القلقاس، لأنه بعد تقشيره تجد بياضا ناصعا، ولهذا يجب أن يكون الإنسان نقيا مثل قلب القلقاس بعد تقشيره.



وأضاف: " يتم تفريغ البرتقال الكبير من الداخل بحيث يتم إدخال شمعة فيه، بالإضافة إلى القصب، والذى يتم تداوله والتزاور به بين الناس".



وأوضح: " عيد الغطاس هو عيد تم توارثه بين المصريين"، مؤكدا أنه لا يوجد أجمل من الفواكه المصرية، التى منها الفراولة، والجميز.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

يعد هذا العيد أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويتميز بطقوس خاصة تجمع بين الروحانية والتقاليد الفريدة التي تستحضر رموزًا دينية عميقة، مثل تناول القلقاس وقصب السكر.



يرتبط عيد الغطاس بأكلات تحمل معاني رمزية عميقة. يعتبر القلقاس رمزًا للمعمودية، حيث يحتوي على مادة سامة تتحول إلى مادة مغذية عند طهيها بالماء، وهو ما يشبه ماء المعمودية الذي يطهر الإنسان من الخطيئة. أما قصب السكر، فيرمز إلى النقاء والعلو الروحي، حيث يستخرج منه الحلاوة النقية بعد عصره، مما يعكس دعوة المؤمنين للعيش بقلوب نقية تقدم الخير للآخرين.

