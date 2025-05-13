الثلاثاء 13 مايو 2025
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أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تقلبات جوية، مطالبة المواطنين بالحذر.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان،"يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة 

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة  وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

 وتكون نشطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

 

عودة الأمطار

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار اليوم الثلاثاء، تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

 

حالة البحرين

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5: 2.25) متر واتجاه الرياح جنوبية غربية: شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات  الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر، وجاءت كالتالي:

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الطقس المتوقعة حتى الأحد 18 مايو 2025.

وأشارت إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5: 7) درجات لتكون درجات الحرار على السواحل الشمالية ( 26: 36)، القاهرة الكبرى ( 36: 38)، شمال الصعيد ( 38:41).

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