أول بيان من الدبيبة بشأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، بأداء وزارتي الداخلية والدفاع، مثنيًا على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.



وقال الدبيبة في بيان فجر الثلاثاء "أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة طرابلس".

وأكد رئيس الحكومة أن ما تحقق من استعادة السيطرة الأمنية في طرابلس يمثل رسالة واضحة بأن المؤسسات النظامية للدولة قادرة على حماية الوطن وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن هذه الخطوة تُعد تحولا حاسما باتجاه إنهاء وجود المجموعات المسلحة غير النظامية.

وأضاف أن "ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون".

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فجر اليوم الثلاثاء، انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بنجاح.

كما أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة سيطرتها على كامل مقار جهاز الدعم والاستقرار.

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