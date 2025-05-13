وفاة الفنان شريف ليلة بشكل مفاجئ

أعلن نجل الفنان شريف ليلة وفاته عبر حسابه على موقع فيس بوك بشكل مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب نجل الفنان شريف ليلة على “فيس بوك”: "بابا الأستاذ شريف عبد ربه في ذمة الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

الفنان شريف ليلة

وشريف ليلة من أبرز نجوم الثمانينات ومن أشهر مشاركته الفنية فيلم أسماء، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل لعبة إبليس في عام 2015، ومسلسل شبر ميه في عام 2019، ومسلسل أهو ده اللي صار في عام 2019.

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