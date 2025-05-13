النجوم يدعمون كارول سماحة في افتتاح مسرحية "كلو مسموح" وهذا ما قالته إلهام شاهين (صور)

في ليلة امتزجت فيها الدموع بالفن والوفاء بالإبداع، عادت كارول سماحة إلى جمهورها من على خشبة مسرح كازينو لبنان، حيث افتتحت عرض مسرحيتها الغنائية المنتظرة “كلو مسموح”، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، وتشجيع كبير من محبيها.

العمل، الذي كان تأجل أكثر من مرة، أولها بسبب الحرب على لبنان، ثم بسبب وفاة زوج كارول، المنتج وليد مصطفى مطلع هذا الشهر، خرج إلى النور مساء اليوم في الثاني عشر من مايو، ليشكل لحظة تحدي فنّية على الحزن ومرارة الفقدان.

نجوم يدعمون كارول في عرضها الأول

وشارك عدد من النجوم في دعم كارول بهذه المحطّة الصعبة، من بينهم ماجدة الرومي، إلهام شاهين، ورد الخال، سارة أبي كنعان وغيرهم، في مشهد عكس روح التضامن الفني والإنساني.

رسالة دعم من إلهام شاهين لـ كارول سماحة

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها بـ"فيس بوك"، صور من العرض ودعمها للفنانة كارول سماحة وكتبت قائلة: "حبيبتي الغالية الأخت والصديقه كارول سماحة.. الله يقويكِ.. رغم أحزانك وآلامك وحالتك النفسية.. إضطريتِ للنزول للمسرح لالتزامك واحترامك لفنك ولجمهورك ولزملائك في العمل ولجهة الإنتاج الملتزمة بعقود وتواريخ مع الفرقه الموسيقية الأجنبية… هذا هو الفنان الحقيقي الذي يتناسى أحزانه مؤقتًا حتى يلتزم في عمله ليسعد جمهوره.. والحقيقة الجمهور مقدر جدًّا مجهودك والتزامك.. احترمتيه فاحترمك واستقبلك أجمل استقبال بكل الحب والدعم والتقدير لمجهوداتك في عرض مسرحي غنائي استعراضي على أعلى وأرقى مستوى".

وأضافت: "استمتعت جدًّا بعرض كله مسموح أنا وصديقاتي الفنانات الكبار.. الفنانة الإنسانة المحترمة ماجده الرومي والكاتبة الرائعة صاحبة أجمل قلب كلوديا مارشيليان.. سعدت جدًّا بصحبتهم.. برافو كارول عرض مبهر ومجهود شاق.. غناء لايف مع أوركسترا أكثر من رائع واستعراضات مبهره وأداء تمثيلي كوميدي.. مسرحية ممتعة على مسرح كازينو لبنان في أجمل موقع ببيروت الجميلة التي تعشق الفن والشياكة والذوق الراقي.. مبرووووووووووووك الافتتاح.. ومن نجاح لنجاح أكبر حبيبتي.. ربنا معاكِ".

رسالة خاصة من منتجي العمل إلى روح وليد مصطفى

كما شهد الحدث لفتةً مؤثرة، في رسالة خاصة من منتجي العمل إلى روح وليد مصطفى، حيث وّضعت صورة كبيرة له في مكان العرض، جاء فيها: “يُهدى هذا العرض إلى ذكرى الدكتور وليد مصطفى، رجلٌ ترك أثرًا كبيرًا في عالم الإعلام، وكان السند الأول للفنانة كارول سماحة، بهدوئه، حكمته، وإيمانه العميق بها وبفنّها.”

وتابعت الرسالة التي حملت الكثير من الحب والامتنان: “نُكمِل اليوم بما كان يؤمن به: أن تستمرّ، أن تُبدع، أن تُضيء… هذا العرض يُقدَّم لروحه، بكل محبة وامتنان، وبقلبٍ يواصل الإبداع… ليُبقي الذكرى حيّة.”

في المشهد الأخير من عرضها الإستعراضي، صفّق الجمهور بحرارة لـ كارول، بعد أن استطاعت إنهاء المسرحية بنجاح مُتجاوزةً كل الآلام التي عاشتها في الأيام الاخيرة.

كارول، التي خصّصت وقتها كاملًا للتحضير للعمل بعد الإعلان عن عودته قبل نحو شهر، أصرّت على أن تستكمل ما بدأته، واختارت أن تعود إلى جمهورها أقوى مما كانت.

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