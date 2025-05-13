وانفرطت حبات العقد، محمد صلاح مهدد بضياع رقمين قياسيين قبل نهاية الدوري الإنجليزي

وانفرطت حبات العقد من يد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي،الذي أصبح مهددًا بتفويت رقمين قياسيين في موسمه الاستثنائي.

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا هو الأفضل في مسيرته، ليلعب دورًا محوريًّا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، فضلًا عن صناعة 18 هدفًا آخر، ليكون أكثر من قدم تمريرات حاسمة في المسابقة.

وحسم صاحب الـ32 عامًا بذلك جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع لعب في البريميرليج، حيث يتقدم بـ5 أهداف على ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني، وبست تمريرات حاسمة على جاكوب مورفي لاعب نيوكاسل.

لكن المساهمات التهديفية لمحمد صلاح لم ترتفع سوى بهدفين فقط، بواقع هدف وتمريرة حاسمة، خلال آخر سبع جولات بالدوري الإنجليزي.

ومع تبقي مباراتين فقط في الدوري، فإن صلاح بات مهددًا بعدم معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد (20 تمريرة حاسمة).

ويتقاسم ذلك الرقم القياسي كل من الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال في موسم 2002-2003، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في موسم 2019-2020.

وعلى صعيد المساهمات التهديفية في موسم واحد بشكل عام، فإن صلاح قدم حتى الآن 46 مساهمة تهديفية، وهو أعلى رقم في موسم البريميرليغ المكون من 38 مباراة.

وبات النجم المصري على بعد مساهمة وحيدة من معادلة الرقم القياسي لآلان شيرر (1994-1995) وأندي كول (1993-1994)، اللذين أسهما في 47 هدفًا (في دوري من 42 مباراة).

يذكر أن صلاح لا يتبقى له سوى فرصتين فقط لمعادلة أو تحطيم الرقمين القياسين المذكورين، وذلك حين يلتقي ليفربول أمام برايتون بالجولة 37 يوم الإثنين المقبل، قبل أن يختتم المسابقة في ملعبه "أنفيلد" بمواجهة كريستال بالاس يوم 25 مايو الجاري.

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