الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الوسواس، فيتو
الوسواس، فيتو
18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من ابتهال من الشرقية، تقول فيه: أنا مريضة وسواس قهري في العقيدة، وساعات بحس إن أنا بوصل للشرك وبحس إني تلفظت بكلمة الشرك بلساني، أعمل إيه؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذه الوساوس لا ينبغي الالتفات إليها مطلقًا، مؤكدًا أن اتهام الإنسان لنفسه بالشرك أمر خطير وليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مشيرًا إلى أن الدخول في الإسلام ليس كالخروج منه، وأن السائلة مسلمة ولا يجوز لها أن تعطي لهذه الوساوس أي اهتمام أو اعتبار.

وأكد أن الواجب على من ابتلي بمثل هذا المرض ألا يستسلم لهذه الأفكار، وألا يفتح لها بابًا في قلبه أو عقله، ناصحًا السائلة بعدم الحرج في اللجوء إلى الطبيب المختص حتى يصف لها الدواء المناسب لحالتها، سائلًا الله تعالى أن يعجل لها بالشفاء والعافية.

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد رد عن سؤال حول كيفية التغلب على الأفكار والوساوس التي تشكك الإنسان في دينه.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن أول وأهم خطوة هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مصحوبة بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وترديد عبارة "لا إله إلا الله"، حيث إن تكرار هذا الذكر يعد ضمانًا للثبات على دين الله وعدم التزعزع عن صحيح العقيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية الشرقية العقيدة الوساوس

مواد متعلقة

هل تصح صلاة المرأة إذا لم تسمع صوت الإمام بصلاة الجماعة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش اليوم دور العقيدة في بناء الإنسان

مدير مؤشر الفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة والقيم الأخلاقية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية