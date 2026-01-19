هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

تناول الشيخ مصطفى خالد محمد خالد، الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، مسألة صيام شهر شعبان، مجيبا عن سؤال: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان كاملا؟

هل صام النبي شهر شعبان كاملا؟

وقال الشيخ مصطفى في لقاء مع “فيتو” إنه ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام شهر شعبان كله، مؤكدا أن هذا ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان”.

وأوضح الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية أن من ظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله، مسائلا: ولكن هل هذا ما كان يفعله رسول الله أم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم منه أياما ويترك أخرى؟

حديث أم المؤمنين عن صيام النبي شهر شعبان

وأشار إلى أن هذا التساؤل يفسره لنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر في شهر شعبان حتى نقول إنه لا يصوم”، ثم قالت: “ وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما من بعد رمضان إلا في شهر شعبان”.

وأكد أن هذا الحديث يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يصوم شهر شعبان كله في بعض الأحيان، وكان من الممكن أن يصوم بعض أيامه في أحيان أخرى.

لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟



قيل إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما.

وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر

ما معنى شعبان؟



وكان للعرب أسماء خاصة للشهور. فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: ¸إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان.

