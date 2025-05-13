نفوذ وسلطة موازية، من هو عبد الغني الككلي الذي أعلن مقتله في اشتباكات طرابلس؟

أكدت مصادر عسكرية، مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبد الغني الككلي.

وتشير معلومات أولية إلى أنه سقط داخل مقر مليشيات تُعرف باسم "اللواء 444 قتال" في طرابلس، وسط غموض يلف سبب وجوده داخل المعسكر.

أعلن ثوار مصراتة أنه بعد مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ "غنيوة"، انتهى عهد الخوف والإفلات من العقاب، مؤكّدين في بيان أن مقتل رأس العصابة يمثل بداية حقبة جديدة.

من هو الككلي؟

غنيوة الككلي برز كأحد أبرز قادة المليشيات المسلحة في طرابلس نصبه المجلس الرئاسي الليبي كرئيس لما يسمى جهاز دعم الاستقرار حتى أصبح أحد أعمدة السلطة الموازية في طرابلس، وفرض نفوذه في مناطق إستراتيجية مثل أبو سليم والهضبة.

يمثل عبد الغني الككلي، الذي أُعلن مقتله في اشتباكات طرابلس، أحد رجال الميليشيا البارزين في العاصمة الليبية، وصاحب نفوذ على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

الككلي ليس من أبناء العاصمة طرابلس، فقد وُلد في بنغازي، حيث كان يعمل بمخبز العائلة، إلا أنه شكل ميليشيا في منطقة أبو سليم عام 2011 وجعلها معقلًا له.

وفي وقت سابق كشف موقع "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، أن عبد الغني، المعروف في الأوساط الليبية بـ"غنيوة الككلي"، يطور شبكة أعمال واسعة في العاصمة الليبية ويحقق تقدمًا في قطاع النفط.

وأشار التقرير إلى تحول الككلي بمرور السنين من مجرد عنصر رئيسي في أجهزة أمن طرابلس إلى رجل أعمال بارز، حيث يعمل بصورة جادة على الحفاظ على موقعه في أروقة السلطة حتى لو تم استبدال حليفه رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.

علاقة الدبيبة والككلي

وصعد نجم الككلي منذ عام 2021، بعدما تقرب من الدبيبة وعقد معه تفاهما واضحا بأن يسمح له بتثبيت حلفائه في مناصب استراتيجية، على أن يقدم له الككلي الحماية والدعم في طرابلس في المقابل.

وبحسب التقرير الفرنسي "ساعد هذا التفاهم على توسيع نفوذ الككلي بشكل أكبر، وسيطر على هيئة أمن المرافق الحكومية، الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على النقل الآمن للأموال النقدية بين البنوك الرائدة في منطقة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي".

كما اتهم فريق الأمم المتحدة في ليبيا عبد الغني الككلي بممارسة نفوذ مباشر على الشركة العامة للكهرباء في البلاد، من خلال محمد عمر حسن المشاي، رئيس الشركة منذ عام 2022 والذي تعتبره مصادر موثوقة "حليفًا تاريخيًّا" له.

ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فإن تعيين المشاي كان نتيجة اتفاق سياسي بين الككلي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، في مواجهة فتحي باشاغا، خصم رئيس الحكومة آنذاك.

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