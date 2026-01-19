ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

18 حجم الخط

تمكنت مباحث قسم ثاني في محافظة الإسماعيلية برئاسة المقدم "أنور القاضي" من ضبط 3 متهمين سرقوا دفاتر وتوكيلات ومستندات من مكتب الشهر العقاري بدائرة ثاني الإسماعيلية.

تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين

وأمر اللواء "أحمد عليان" مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث يضم كل من: "سيد نصر الله"، "أحمد صالح"، وعمرو أشرف، معاونوا مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، بعمل التحريات الأولية ومعاينة مكان البلاغ، وتفريغ الكاميرات المراقبة الخاصة بمكتب الشهر العقاري والأماكن المجاورة وفحص المنطقة بالكامل، لتحديد المتهمين بسرقة مكتب الشهر العقاري وضبطهم فئ أسرع وقت ممكن وضبط المسروقات.

ضبط المستندات المسروقة

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة كل من: محمد حمدون، محمد وليد، عادل المنفي، محمد قرشي مصطفي البنا، معاونو مباحث قسم ثاني الإسماعيلية من ضبط المتهمين وضبط 10دفاتر مسروقة وعقود أراضي ومستندات من مكتب الشهر العقاري وعودتها من مرة اخري.

وكانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، نجحت في توجيه ضربة جديدة موجعة لأباطرة تصنيع وتجارة المخدرات بمحافظة الإسماعيلية بعد ضبط أكبر مصنع حشيش بمشتملاته بدائرة القنطرة غرب بعد تحريات أمنية ناجحة.

رصد نشاط لمصنع حشيش

كانت وردت معلومات أكدتها تحريات المباحث الجنائية للأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية يفيد بوجود نشاط لشخص تخصص في تدوير وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة من خلال مكبس "حشيش" علي الطريق الصحراوي لبورسعيد دائرة القنطرة غرب.

توجيهات بإعداد مأمورية لضبط المتهم

على الفور وجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل مأمورية مكبرة لسرعة تحديد وضبط العنصر المطلوب من خلال الرصد الميداني.

ضبط كميات هائلة من المخدرات والأسلحة النارية بالمصنع

ونجحت المأمورية في ضبط عنصر اجرامي وبحوزته 1000 فرش حشيش داخل مصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية آلية" وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ملاكي.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بناءً على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والتي تنص على ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وكذا التصدي بكل حزم وقوة لكافة الأنشطة الغير قانونية وضبط أصحابها وذلك بهدف حفظ الأمن والنظام في شوارع الإسماعيلية.

